Jornada de salud beneficia a residentes de Valle del Sol en Arraiján.

La Región de Salud de Panamá Oeste llevó a cabo una gira de atención integral en la comunidad de Valle del Sol, distrito de Arraiján. El objetivo primordial de la actividad fue fortalecer el acceso a los servicios de salud y garantizar el bienestar de los residentes de esta zona.
Balance de la jornada de atención:
- Consultas médicas: 435 consultas de medicina general.
- Farmacia: 2,028 medicamentos despachados y 686 recetas emitidas.
- Odontología: 240 actividades y procedimientos odontológicos.
- Prevención: 84 tomas de presión arterial y pruebas de glicemia para detección de riesgos.
- Nutrición: 129 evaluaciones de peso y talla, además de la entrega de 144 libras de crema nutricional.
- Trabajo Social: 216 atenciones y orientaciones.
En el área de salud sexual y reproductiva, el personal médico y de enfermería realizó la colocación de 26 implantes subdérmicos. Asimismo, se brindó orientación personalizada sobre planificación familiar y métodos anticonceptivos.
La jornada también incluyó esquemas de vacunación para niños y adultos, reforzados con charlas de promoción de la salud enfocadas en la prevención de enfermedades y la adopción de estilos de vida saludables.