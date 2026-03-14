Jornada de salud beneficia a residentes de Valle del Sol en Arraiján.

La Región de Salud de Panamá Oeste llevó a cabo una gira de atención integral en la comunidad de Valle del Sol, distrito de Arraiján. El objetivo primordial de la actividad fue fortalecer el acceso a los servicios de salud y garantizar el bienestar de los residentes de esta zona.

El director regional, Dr. Jorge Melo, participó en la jornada y destacó la amplia gama de servicios ofrecidos para cubrir diversas necesidades de la población.

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Balance de la jornada de atención:

Consultas médicas: 435 consultas de medicina general.

Farmacia: 2,028 medicamentos despachados y 686 recetas emitidas.

Odontología: 240 actividades y procedimientos odontológicos.

Prevención: 84 tomas de presión arterial y pruebas de glicemia para detección de riesgos.

Nutrición: 129 evaluaciones de peso y talla, además de la entrega de 144 libras de crema nutricional.

Trabajo Social: 216 atenciones y orientaciones.

En el área de salud sexual y reproductiva, el personal médico y de enfermería realizó la colocación de 26 implantes subdérmicos. Asimismo, se brindó orientación personalizada sobre planificación familiar y métodos anticonceptivos.

La jornada también incluyó esquemas de vacunación para niños y adultos, reforzados con charlas de promoción de la salud enfocadas en la prevención de enfermedades y la adopción de estilos de vida saludables.