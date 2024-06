José Raúl Mulino afirma que no aceptará postulaciones de la actual junta directiva de la CSS

José Raúl Mulino afirma que no aceptará postulaciones para un nuevo director de la CSS que provengan de la actual junta directiva.

El presidente electo José Raúl Mulino reafirmó que no reconocerá "ningún" nombramiento propuesto por la actual junta directiva de la Caja del Seguro Social (CSS), especialmente en relación con la reciente convocatoria para la elección del nuevo director general de la institución.

"Ellos pueden hacer lo que crean que tienen que hacer, y yo haré lo que debo hacer. No les voy a firmar ningún nombramiento que hagan (...) Para mí no es un reto. Yo no soy hombre de estar enfrentando retos por ahí. Las cosas son como son", destacó Mulino.