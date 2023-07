Juicio Lava Jato concluye en Panamá: ¿Cuándo darán el veredicto?

Los fundadores del despacho Mossack Fonseca, cuyas oficinas fueron clausuradas en 2018, fueron juzgados desde el pasado 26 de junio en un tribunal en Ciudad de Panamá por presunto blanqueo de capitales.

image.png

La fiscalía ha pedido para Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, creadores de la marca, hasta 12 años de cárcel por ocultar activos vinculados al caso "Lava Jato". Además, solicitó condenas para otras 26 personas y la absolución de otros cuatro imputados.

Caso Lava Jato: Sobornos y actos de corrupción

El caso "Lava Jato" sacó a la luz sobornos de empresas constructoras brasileñas, entre ellas Odebrecht, a funcionarios de varios países de América Latina para ganarse contratos de obras públicas entre 2005 y 2014.

"No soy responsable de un delito, pero sí me considero responsable de haber provisto empleo para unas 650 familias entre Panamá y oficinas en el extranjero", declaró Mossack a la jueza en la conclusión de la audiencia.

"Me considero responsable de haber constituido (...) unas 250.000 sociedades, de las cuales unas cuantas se han mencionado aquí, muy pocas, y que aparentemente pueden haber sido utilizadas por fines no lícitos por algunos clientes finales", agregó.

Sin embargo, "todas las sociedades que hemos constituido a través de estos años han sido para fines lícitos", señaló Mossack.

Caso Lava Jato: Argumento del Ministerio Público

Por el contrario, la fiscal Isis Soto sostuvo durante la audiencia que Mossack y Fonseca "prestaron su colaboración sabiendo que existían indicios" sobre la participación "en actividades ilícitas" de los acusados en Brasil por el caso "Lava Jato".

Mossack y Fonseca ya estuvieron detenidos de manera preventiva en 2017 por este caso, que es independiente al de los "Panama Papers", una filtración de documentos en 2016 que reveló la creación de numerosas sociedades off-shore por parte de la firma panameña para personalidades de todo el mundo.

Algunas de esas sociedades habrían sido utilizadas para evadir impuestos o blanquear capitales.

FUENTE: AFP