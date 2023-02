Karen Peralta: "También es delincuente el que divulga, se ríe y se burla..."

En un extenso dialogo con Telemetro Reporta, la presentadora de televisión y cantante Karen Peralta, mostró su entereza ante la difícil situación que lo toca atravesar. “No es momento de agachar la cabeza, al contrario, hoy quiero hablar y alzar la voz, no por mi caso en particular, sino por todas las mujeres que no tienen voz, por las mujeres que deciden callar por vergüenza, por miedo o manipulación”, aseguró la cantante.