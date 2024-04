La polémica discusión entre diputados por la ideología de género.

"La población panameña debemos estar claros de quienes son los que andan con esta agenda oculta y que incluso está impuesta. Nosotros como país, como ciudadanos, como votantes, tenemos que estar preparados e identificar a este tipo de candidatos que están promoviendo estas ideas extraídas de afuera", mencionó en el pleno el diputado suplente.

Durante la sesión del Pleno de la @asambleapa diputados del PRD acusaron a los independientes de promover leyes sobre ideología de género. #TReporta pic.twitter.com/Fjxtpj5DIl — Telemetro Reporta (@TReporta) April 19, 2024

Por su parte, el diputado independiente Juan Diego Vásquez aclaró que su bancada no ha presentado proyectos de ley vinculados con los temas que Ábrego detalló en su intervención.

"Yo no he aprobado aquí ni he propuesto aquí ley alguna, ni ningún colega de la bancada, que en la Corte haya sido inconstitucional. A diferencia de su contrato minero y a diferencia de su proyecto loco, politiquero y corrupto, que quiere crear un distrito y tres corregimientos en Bocas del Toro", sostuvo Vásquez ante las declaraciones del diputado suplente.

En la Asamblea Nacional no se mantiene en prohijación o en discusión ningún proyecto de ley que busque aprobar el matrimonio igualitario en Panamá.