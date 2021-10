Las personas tienen que saber cuánto mide su casa para solicitar actividades con aforo de 100%

https://twitter.com/TReporta/status/1446136429374066691 El doctor Max Ramírez, del @MINSAPma, explicó qué significa actividades con el aforo del 100%, y la iniciativa de entregar calcomanías para identificar los locales donde será permitido. @violaguevara #TReporta pic.twitter.com/7JwJdQ3zZk — Telemetro Reporta (@TReporta) October 7, 2021

En ese sentido, la directora regional de Salud de San Miguelito, Yaritzel Ríos, explicó que en el caso de las actividades en casas, la persona que vaya a hacer la solicitud tiene que saber cuál es la dimensión de la misma, específicamente del área donde se va a desarrollar la actividad sin incluir los otros espacios donde no habrá personas.

“Las personas tienen que saber cuánto mide su casa y no es el total de la casa, que hay áreas donde las personas no van a estar como la cocina, esas áreas no deben ser contadas para el aforo, así que solamente el área donde van a estar las personas y allí entonces determinar si todos van a estar vacunados el 100% y si no entonces el 50%”, detalló.

https://twitter.com/TReporta/status/1446144122226626563 La directora regional de Salud de San Miguelito, Yaritzel Ríos, explicó cómo se puede solicitar permiso para celebrar cumpleaños o cualquier otra actividad en las residencias con el 100% de aforo. "Tiene que saber cuánto mide su casa", indicó. @violaguevara #TReporta pic.twitter.com/0ezC15b2lW — Telemetro Reporta (@TReporta) October 7, 2021

Agregó que una vez la persona presente la solicitud ante la Dirección Regional de Salud, personal de la entidad procederá a realizar una inspección para entonces dar la autorización, además, estarán realizando operativos para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias.

“Recuerden que tienen que solicitar este 100% de aforo en la región de salud que le corresponde y seguir con todas las medidas de bioseguridad, si no tienen esta solicitud en la región de salud entonces se considera que debe ser el 50% (de aforo) y vamos a estar con el equipo haciendo estos operativos para verificar que se cumpla con todas estas disposiciones… el personal asiste, hace la inspección en la residencia y determina si en realidad pueden hacer esta reunión con el 100% del aforo que es que todos estén vacunados, todos los que estén dentro de esa actividad tienen que estar vacunados, si no van a estar vacunados no puede tener el 100%”, recalcó.