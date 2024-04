Las razones de Martín Torrijos para aceptar el apoyo de Melitón Arrocha.

Torrijos agregó que Melitón no ha renunciado a su candidatura, pero pidió el apoyo político de sus simpatizantes para la suya.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/1785364761040834955&partner=&hide_thread=false “Hace tiempo estamos coincidiendo en la visión del país, en la necesidad de recuperar este país, de tener una lucha frontal contra la corrupción,pero también de generar oportunidades que hoy los panameños no las están abordando”, Martín Torrijos, candidato presidencial del… pic.twitter.com/FTeBoNTTGP — Telemetro Reporta (@TReporta) April 30, 2024

"Hemos hablado con distintas fueras, políticas y no políticas que ven la oportunidad de tener un grupo político, de tener una candidatura a través de la mía con la cual ganemos esta elección".

Sobre si se mantuvieron o no conversaciones con el partido PAÍS acerca del apoyo a su candidatura, Martín respondió que no, destacando que PAÍS tiene una situación "Particular a lo interno y no vale la pena".