Las soluciones del presidente Mulino para responder a la escasez de agua potable en el país

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/1813937571514482923&partner=&hide_thread=false “Seguiremos con los entes reguladores de cada una de las actividades siendo celosos guardianes de que se preste un buen servicio y que se cumnpla con los usuarios que pagan a tiempo sus distintos servicios de agua, luz, telefonía, internet, etcétera”, @JoseRaulMulino.#TReporta pic.twitter.com/6bUGnlc2rF — Telemetro Reporta (@TReporta) July 18, 2024

Por otro lado, temporalmente se espera que los camiones cisternas distribuyan el agua, cumpliendo con el contrato establecido entre las partes.

"Es el país el que no tiene agua. Ojalá fuera un solo sector, pero no es así. Hay carencia de agua potable en toda la nación panameña, y eso nos va a tomar tiempo. Yo tengo que ser muy honesto, ojalá pudiéramos mañana decir "Está solucionado el lunes", no va a ser así. Pido un poco de paciencia".

Asimismo, seguirán de cerca la prestación de este servicio, como el de la luz, la telefonía e internet. "Seguiremos con los entes reguladores de cada una de las actividades siendo celosos guardianes de que se preste un buen servicio y que se cumpla con los usuarios que pagan a tiempo", mencionó el presidente.