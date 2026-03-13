Ley del precio total en Panamá: DGI aclara qué deben hacer los comercios

La Dirección General de Ingresos de Panamá ( DGI ) informó a los contribuyentes que la Ley No. 473 del 19 de junio de 2025, que establece normas sobre protección al consumidor y defensa de la competencia, mantiene la obligación para los comercios de exhibir el precio total de los bienes y servicios, incluyendo impuestos, tasas y cualquier otro cargo aplicable.

La entidad aclaró que esta normativa no modifica la forma en que debe emitirse la factura fiscal vigente en el país.

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DGI recuerda a comercios mostrar el precio total con impuestos incluidos

La Ley No. 473 entrará en vigencia el 19 de junio de 2026. Durante este período, instituciones vinculadas al comercio, como la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) y la Dirección General de Ingresos de Panamá, realizan jornadas informativas para orientar a la ciudadanía y a los comercios sobre su aplicación.

DGI - MEF - OPERATIVOS MEF

El objetivo de esta normativa es fortalecer la transparencia en la información que reciben los consumidores al momento de realizar una compra.

No habrá cambios en la factura fiscal

La Dirección General de Ingresos de Panamá explicó que la obligación de mostrar el precio total en los comercios no implica cambios en el formato ni en el contenido de la factura fiscal que recibe el comprador.

Asimismo, se mantiene la obligación de los comercios o prestadores de servicios de emitir la factura correspondiente a quienes adquieren un bien o servicio.

Requisitos de la factura en Panamá

En materia tributaria, la DGI recordó que el Decreto Ejecutivo No. 84 de 2005 continúa vigente y establece los requisitos que deben cumplir las facturas en el país.

Entre estos se encuentran:

Desglose del ITBMS

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), cuando aplique

Descripción de la operación realizada

Cantidad y precio unitario

Monto total de la transacción

Condiciones de pago

Logotipo de la DGI

Información del RUC y domicilio del comercio

En el caso de las facturas electrónicas, estas deben incluir un código QR que permita verificar su autenticidad.