Panamá Nacionales -  14 de octubre de 2026 - 07:17

Lluvias y tormentas continuarán en Panamá: estas son las zonas bajo vigilancia

El IMHPA advierte sobre lluvias con actividad eléctrica en el Pacífico. Conoce el pronóstico del tiempo y el impacto previsto en las carreteras del país.

Lluvias y tormentas continuarán en Panamá

Lluvias y tormentas continuarán en Panamá

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió su boletín oficial para este miércoles 14 de octubre de 2026, advirtiendo que persistirán los lluvias acompañados de actividad eléctrica, viento significativo y condiciones de riesgo para la navegación en el litoral del Pacífico.

El territorio panameño presenta el comportamiento convectivo característico de la temporada lluviosa. Para horas de la tarde, se prevé el desarrollo de tormentas e intensas lluvias sobre áreas continentales, sectores montañosos a lo largo del istmo y sectores clave de la cuenca del Canal de Panamá.

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Provincias y comarcas bajo aviso de vigilancia

El IMHPA mantiene activos avisos de vigilancia por lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las siguientes regiones del país:

  • Región Occidental: Chiriquí, el Golfo de Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé.

  • Provincias Centrales: Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé.

  • Región Metropolitana y Central: Panamá Oeste, Panamá Norte, Panamá Metro, Panamá Este y la cuenca del Canal.

  • Región Oriental y Caribe: Colón, comarca Guna Yala, Darién y comarca Emberá-Wounaan.

Temperaturas, radiación UV y condiciones marítimas

Las condiciones atmosféricas para la jornada registrarán las siguientes variables meteorológicas:

  • Temperaturas: Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 12 °C (en zonas altas y montañosas) y los 24 °C. Por su parte, las temperaturas máximas se ubicarán entre los 28 °C y 33 °C.

  • Radiación UV: Los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre altos y muy altos, por lo que se recomienda el uso de protección solar adecuada durante los periodos de mayor despeje.

  • Mar Caribe: Presenta condiciones marítimas relativamente estables y favorables para la navegación.

  • Océano Pacífico: Se mantiene en estado de advertencia por oleaje, por lo que se pide a pescadores artesanales y embarcaciones pequeñas extremar las medidas de seguridad.

Recomendaciones de tráfico y movilidad ante fuertes lluvias

Las intensas precipitaciones vespertinas impactarán el tránsito vehicular en áreas de alta congestión como Panamá Metro, Panamá Oeste y los accesos al puente de las Américas y Centenario:

  • Reduzca la velocidad: El pavimento mojado reduce la adherencia de los neumáticos, aumentando la distancia de frenado.

  • Evite cruzar calles anegadas: No intente transitar por vías inundadas, quebradas o pasos a desnivel anegados.

  • Encienda las luces de cruce: Mantenga visibilidad ante aguaceros repentinos para advertir su posición a otros conductores.

  • Precaución por caída de árboles: Las ráfagas de viento asociadas a las tormentas representan riesgo de desprendimiento de ramas o cables eléctricos en las carreteras.

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