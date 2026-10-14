Lluvias y tormentas continuarán en Panamá: estas son las zonas bajo vigilancia

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió su boletín oficial para este miércoles 14 de octubre de 2026, advirtiendo que persistirán los lluvias acompañados de actividad eléctrica, viento significativo y condiciones de riesgo para la navegación en el litoral del Pacífico.
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Provincias y comarcas bajo aviso de vigilancia
El IMHPA mantiene activos avisos de vigilancia por lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las siguientes regiones del país:
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Región Occidental: Chiriquí, el Golfo de Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé.
Provincias Centrales: Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé.
Región Metropolitana y Central: Panamá Oeste, Panamá Norte, Panamá Metro, Panamá Este y la cuenca del Canal.
Región Oriental y Caribe: Colón, comarca Guna Yala, Darién y comarca Emberá-Wounaan.
Temperaturas, radiación UV y condiciones marítimas
Las condiciones atmosféricas para la jornada registrarán las siguientes variables meteorológicas:
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Temperaturas: Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 12 °C (en zonas altas y montañosas) y los 24 °C. Por su parte, las temperaturas máximas se ubicarán entre los 28 °C y 33 °C.
Radiación UV: Los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre altos y muy altos, por lo que se recomienda el uso de protección solar adecuada durante los periodos de mayor despeje.
Mar Caribe: Presenta condiciones marítimas relativamente estables y favorables para la navegación.
Océano Pacífico: Se mantiene en estado de advertencia por oleaje, por lo que se pide a pescadores artesanales y embarcaciones pequeñas extremar las medidas de seguridad.
Recomendaciones de tráfico y movilidad ante fuertes lluvias
Las intensas precipitaciones vespertinas impactarán el tránsito vehicular en áreas de alta congestión como Panamá Metro, Panamá Oeste y los accesos al puente de las Américas y Centenario:
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Reduzca la velocidad: El pavimento mojado reduce la adherencia de los neumáticos, aumentando la distancia de frenado.
Evite cruzar calles anegadas: No intente transitar por vías inundadas, quebradas o pasos a desnivel anegados.
Encienda las luces de cruce: Mantenga visibilidad ante aguaceros repentinos para advertir su posición a otros conductores.
Precaución por caída de árboles: Las ráfagas de viento asociadas a las tormentas representan riesgo de desprendimiento de ramas o cables eléctricos en las carreteras.