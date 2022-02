"Los 463 mil beneficiarios del Vale Solidario son la prueba más clara de una crisis laboral en Panamá", consultor

El consultor indicó que uno de los principales problemas del país son las restricciones, las quesegún su parecer han agravado la situación laboral que el país ya venía enfrentando desde el 2019.

"El virus que enfrenta Panamá es el virus de la incertidumbre, para ello tenemos que transmitir confianza, yo tengo que ser predecible, tengo que ser coherente, tenemos que enviar mensajes muy claros a la comunidad de inversionistas con respecto al manejo de la economía. Creo que estamos viendo unos movimientos importantes, por ejemplo hay países que ya han eliminado todas las restricciones del COVID, estamos hablando de Dinamarca, Irlanda, Inglaterra, etc, etc, qué tan viable será esto, digamos en Panamá, no sé, lamentablemente las restricciones de movilidad y controles de acceso tienen un efecto devastador sobre el empleo, sobretodo en una economía como la de Panamá, entonces a cuántos empleos más estamos dispuestos a sacrificar para que entendamos que el enemigo no es virus, es el hambre", recalcó el consultor.

Quevedo indicó que actualmente la informalidad en Panamá alcanza un 49% y añadió que en el país el 70% de la economía es presencial al igual que el consumo.

Por otro lado, Quevedo detalló que en el 2020, según el Centro Nacional de Competitividad, unas 18 mil empresas cerraron su Aviso de Operación y 24 mil empresas lo hicieron en el 2021.