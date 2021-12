"Los no vacunados son las fábricas ambulantes de nuevas cepas", doctora Illueca

La doctora e investigadora científica, Marta Illueca indicó en Debate Abierto Dominical que los no vacunados se están convirtiendo en una fábrica de nuevas cepas que están complicando la situación del COVID-19 a nivel mundial.

"Los no vacunados son los vendedores ambulantes o las fábricas ambulantes de nuevas cepas. Allí es donde el coronavirus hace fiesta se duplica, hace copias mal hechas que después tienen la capacidad de ser más pegajosas", indicó la científica panameña.

Illueca también destacó que las cifras en Panamá indican que 9 de cada 10 panameños que mueren por COVID-19 no estaban vacunados o no tenían el esquema de vacunación completo.

"La gran mayoría ahora mismo que mueren de la COVID-19 o no están vacunados o solamente recibieron una dosis. Digo aquí se trata del sentido común: 9 de cada 10 personas en Panamá que están muriendo por la COVID-19 no están vacunadas o solo fueron a la primera vacuna, sí, es cierto que algunos vacunados también se enferman, pero generalmente son algunas personas que tienen algunos factores de riesgo no, que la separan del resto de los vacunados o son adultos mayores debilitados o tienen problemas de su sistema inmune o algunas de las otras condiciones comorbidas", acotó Illueca.

La doctora aseguró que el COVID-19 es una enfermedad ya prevenible, por lo que hay que utilizar el sentido común, y recalcó que quienes no desean vacunarse podrían tener el ego inflamado, pero les pide no contagiar a otros con la propagación de desinformación sobre la vacuna.