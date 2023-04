¡Lotería Nacional! Sorteo del miercolito será transmitido el jueves 13 de abril.

Por las pantallas de Telemetro canal 13 y Medcom Go, podrán ver las transmisiones del vivo de la Lotería Nacional desde las 3:00 p.m.

Los billetes y chances del sorteo miercolito correspondiente al 12 de abril de 2023, destacan en su impresión a la "Policía Nacional" y el sorteo jugará el jueves 13 de abril de 2023.



¡Ayudamos a los más necesitados! #LNBPma

Para el domingo 16 de abril, se llevará a cabo el Sorteo Extraordinario 5391, y cada billete tendrá un costo de B/ 2.00.

Tienes el CHANCE de jugar y GANAR un BILLETÓN con el sorteo EXTRAORDINARIO, este domingo 16 de abril de 2023.



Gracias a tu compra, seguimos ayudando a los más necesitados. #LNBPma

¿Cómo gano con los chances y billetes regulares?

Con los chances y las últimas cifras de cada premio por fracción

Primer premio: B/ 14.00

Segundo premio: B/ 3.00

Tercer premio: B/ 2.00

Billetes por cada fracción, 4 cifras y series del 1 al 22

Primer premio: B/ 2,000.00

Segundo premio: B/ 600.00

Tercer premio: B/ 300.00

Cuide sus billetes y chances

Según la lotería, los billetes y chances son un pagaré al portador, que no puede ser reemplazado por otro documento. Si se extraviase, se destruyese o por cualquier motivo quedase deteriorado de tal manera que no fuere posible identificarlo o no se presentase físicamente a la lotería, lo perderá el poseedor aunque resulte premiado.