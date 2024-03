Más de 300 mil calcomanías y placas vehiculares no han sido retiradas

image.png

Meses con más calcomanías y placas sin retirar

Los meses con mayor cantidad de calcomanías y placas pendientes de retirar son octubre con 33,830, julio con 27,019 y marzo con 26,777. Por ende, es importante tener en cuenta que, desde su emisión, la Tesorería Municipal retendrá las calcomanías y placas durante un año.

Para proceder al retiro del documento, se requiere que el contribuyente posea su paz y salvo municipal y haber cumplido con el Revisado Vehicular del año.

No es necesario programar una cita previa para realizar el retiro. El Centro de Placas y Calcomanías ubicado en el Parque Francisco Arias Paredes opera de lunes a viernes de 7 a.m. a 6 p.m. y los sábados de 7 a.m. a 3 p.m.

Además, las entregas tramitadas por los propietarios en el Crystal Plaza y Princesa de Gales pueden realizarse en horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m.