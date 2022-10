"Más del 40% de las micro y medianas empresas desaparecieron debido a la pandemia", Unpyme

"Hicimos una medición de cómo estaba la micro y mediana empresa a raíz de la pandemia, nosotros descubrimos que más del 40% de la micro y mediana empresa se perdió en la pandemia, aproximadamente 4,500 a 8 mil empresas se perdieron", reseñó Martínez.

Estudio revela que un 42% de los panameños perdieron sus empleos tras la pandemia TReporta

El presidente de Unpyme señaló que: "en términos de empleos estamos hablando que el 42% de las personas que tenían empleo formal perdieron sus puestos de trabajo por la pandemia y solamente un 15% de aquellos que se les suspendieron los contrato pudieron reactivarse".

Los resultados indican que la tasa de informalidad en el país es más alta que la manejada por entidades como el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

"Lo que sucede con la microempresa es que el 78% de la responsabilidad recae sobre las mujeres panameñas, que son responsables de llevar el sustento a sus hogares, esto obliga a reconvertir cada una de las empresas no podemos dejar de llevar el sustento, de suerte tal que sí se cerraron un número plural de empresas, pero también se abrieron nuevas empresas. Lo que no sucedió es el desfase que hay entre los números que maneja el Ministerio de Comercio e Industrias y el INEC, es que muchas de las empresas que cerraron no fueron al ministerio a declarar que están sin operaciones", explicó Martínez.

El empresario indicó que el problema en Panamá es que existen demasiadas leyes sobre la microempresa, de hecho agregó que hay cinco leyes diferentes que la regulan, en la Caja de Seguro Social (CSS), en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en la Contraloría General de la República, la Dirección General de Ingresos (DGI) y el MICI, lo que dificulta dar el cierre a una empresa, acto que puede durar entre dos o tres años para hacerlo.

Martínez señaló que no hay ningún programa desarrollo para apoyar a la microempresa, explicando que lo que ha hecho Autoridad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) es apoyar el desarrollo de emprendimientos y no ha apoyado a la microempresa.

"Los préstamos para reconversión que se hicieron con los 300 mil dólares que convirtieron las deudas las empresas pequeñas y medianas no llegaron a la micro", acotó Martínez.

Según Martínez, la misma Ampyme ha publicado que de los apoyos de emprendimiento que han hecho un 60% no pasa de los dos años.