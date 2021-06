Mayoría de accidentes en la curva de la Vía Centenario son por exceso de velocidad, indica la DNOT

Más de 50 accidentes de tránsito se han registrado en lo que va del año en la curva de la Vía Centenario. Guillermo Guzmán, de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT), explico que, según estudios realizados, en la mayoría de los accidentes "existe el factor humano, donde conductores no disminuyen la velocidad y no utilizan el sistema de frenado".

Agregó que aunado a esto, están las inclemencias del tiempo. "El agua disminuye la adherencia del neumático con el pavimento, al igual que los desechos y sedimentos que puede haber en la vía", señaló.

Aclaró que hasta el momento no se ha demostrado ningún defecto estructural y que el peralte no tiene lo requerido pero tiene el grado de inclinación adecuado. "Lo único es que ahora que son tres carriles subiendo y bajando, los conductores cogen más confianza y aumentan la velocidad subiendo y bajando no frenan, y aquí después de la pendiente hay una curva, que tiene un límite de velocidad que generalmente no es respetado", precisó.

Dio a conocer que el fin de semana próximo, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizará la degradación del pavimento para realizar señales verticales.