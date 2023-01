Meana: Se va a ir a licitación para el alumbrado navideño del 2023 en la capital

“El alcalde me ha informado y lo hará público también, que se va a ir a licitación para el alumbrado del 2023, lo más probable es que en febrero”, manifestó Meana.

Añadió que la contratación con la empresa contratista que realizó el alumbrado en el 2022 fue hecha de forma directa por el alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega y aprobada por el Consejo Municipal.

El martes el alcalde Fábrega, reveló ante el Consejo Municipal que va a exigir una “reducción sustancial importante en el pago del 80% del saldo adeudado” a la empresa Contraseñas, responsable del alumbrado navideño en la Capital, “por el no cumplimiento de los servicios” y anunció que este miércoles sostendrán una reunión con representantes de la empresa para abordar sobre las “sanciones económicas”.

El alumbrado navideño del 2022, que tuvo un costo de 2.9 millones de dólares, generó una ola de críticas por el mal estado de los elementos utilizados.

“Por el monto que correspondía al contrato de las luces, que era la polémica de si esos fondos no se podían usar para otras cosas porque la percepción era de que era alto, y creo que eso va a ser ahora el análisis tanto de auditoría en la Alcaldía de si se cumplió o no se cumplió el contrato, es precisamente de si esas expectativas creadas no corresponden después a la percepción o a las imágenes que en redes y medios se mostraron del alumbrado”, indicó Meana.

Explicó que en este caso la empresa deberá determinar si hubo fallas técnicas o vandalismo, y que en el contrato se establecen 33 puntos a ser alumbrado, se señala lo que el contratista debe presentar y se hizo un adelantó abono del 20% del costo, quedando pendiente el 80%.

“Esto es un ejemplo de cuando una empresa, un proveedor, hace un contrato con una institución del Estado, está la figura del recibido conforme, los funcionarios no podemos firmar o finiquitar ese trámite de cobro o de pago que luego pasa a la Contraloría si tu verificas que lo que contrataste o lo que el proveedor te entregó corresponde a lo solicitado, una vez tu firmas eso y va a Contraloría y alguien presenta una denuncia se hace una investigación porque tú estás firmando dando a entender que estás satisfecho”, señaló Meana.