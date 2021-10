MEF: Panamá ha logrado 7 de las 15 acciones del Plan de Acción contra blanqueo de capitales

Entre otras actuaciones, Héctor Alexander destacó el Proyecto de Ley 624, que introduce la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, con el objetivo principal de ser excluidos de manera definitiva de las listas de los organismos internacionales.

El proyecto de ley incluye algunas de las recomendaciones del ICRG como:

Garantizar un sistema sancionatorio disuasivo y proporcional ante el incumplimiento de las normas regulatorias a los sujetos obligados del país.

Adecuar el acceso apropiado a la información del beneficiario final de personas jurídicas.

La obligación de monitoreo de las actividades de las personas jurídicas.

Esta iniciativa ya fue aprobada en tercer debate en la Asamblea Nacional y se espera sea promulgada como Ley de la República antes que concluya el año.

Héctor Alexander destacó en su reunión con el GAFI, que Panamá ha avanzado y la Superintendencia de Sujetos no Financieros ha adoptado un plan de supervisión basado en riesgos.

“Estamos en una cruzada para salir de las listas. Vamos a hacer el trabajo bien, porque no se trata solo de salir, sino de no volver a entrar en el grupo de países no cumplidores”, precisó el ministro.

Igualmente, reiteró el compromiso de Panamá para ser excluidos de manera definitiva de las listas de los organismos internacionales.