Melitón Arrocha pide disculpas y expresa falta de respaldo por el partido PAIS

El excandidato presidencial Melitón Arrocha aprovechó su intervención en el programa Radiografía de EcoPanamaTV para pedir disculpas a las personas que confiaron en él durante las elecciones pasadas. "Quiero aprovechar la ocasión y pedirle disculpas a la gente que creyó en mí. Después de las elecciones muchas personas me dijeron que iban a votar por mí, al punto que yo creo que me robaron las elecciones", expresó Arrocha, quien no ocultó su frustración con el resultado electoral.