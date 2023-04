Mercado del Marisco: Horarios de atención en Semana Santa

El Mercado del Marisco mantendrá labores de venta en horarios especiales por Semana Santa, siendo en área mayorista de 1:00 a.m. a 10:00 a.m. área minorista de 5:00 a.m. a 5:00 p.m. y área de restaurantes de 10:00 a.m. a 11:30 p.m. a partir de este jueves 6 al sábado 8 de abril de 2023.