Precio del marisco aumenta entre los 0.25 centavos a 1.00 dólar

Productos de la lista que se encuentran más económicos

Camarón de cultivo chico precio máximo $2.50 precio mínimo $2.50 (lb).

Camarón de cultivo mediano máximo $3.50 mínimo $3.00 (lb).

Almejas limpias máximo $3.50 mínimo $3.00 (lb).

Almejas en concha máximo $2.50 mínimo $1.75 (lb).

Calamares máximo $3.50 mínimo $3.50 (lb).

Calamares limpios máximo $5.00 mínimo $5.00 (lb).

Anillos de calamares máximo $5.00 mínimo $4.50 (lb).

Precios de productos en el Mercado de Mariscos aumentaron entre B/.0.25 y B/.1.00, con respecto a la semana pasada. Así lo constató @AcodecoPma durante una visita de inspección al mercado.



Mercado del Marisco horarios en Semana Santa

El Mercado del Marisco mantendrá labores de venta en horarios de área mayorista de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. área minorista de 5:00 a.m. a 5:00 p.m. y área de restaurantes de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. en este periodo.