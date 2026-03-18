Metro de Panamá ajusta horario en estación de Albrook por obras de integración

El Metro de Panamá informó que este domingo 22 de marzo la estación Albrook abrirá al público a partir de las 12:00 del mediodía, debido a trabajos en curso como parte del proyecto de integración de la Línea 3.

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La entidad detalló que actualmente se realizan labores de izaje del nuevo techo en la estación, una fase clave dentro de las adecuaciones necesarias para conectar las líneas del sistema.

Integración del sistema por el Metro de Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elmetrodepanama/status/2034353746264695283?s=20&partner=&hide_thread=false #MetroInfirma Continúan los trabajos de izaje del nuevo techo en la estación Albrook, como parte del proyecto de integración de la Línea 3.



Este domingo 22 de marzo, la estación Albrook abrirá a partir de las 12:00 m.d. pic.twitter.com/0iG94ecyNu — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) March 18, 2026

Estas obras forman parte del proyecto que busca integrar la Línea 1 con la futura Línea 3, lo que permitirá mejorar la conectividad entre distintos puntos de la ciudad y el oeste del país.

Recomendaciones a usuarios

Mientras se desarrollan los trabajos, el Metro recomendó a los usuarios:

Tomar previsiones en sus desplazamientos

Ajustar sus horarios de viaje durante la mañana del domingo

El resto del sistema operará con normalidad.