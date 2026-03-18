Panamá Nacionales -  18 de marzo de 2026 - 14:50

Metro de Panamá ajusta horario en estación de Albrook por obras de integración

La estación Albrook abrirá en un horario diferente este domingo por trabajos del Metro de Panamá para integrar la Línea 3.

Metro de Panamá ajusta horario en Albrook 

Metro de Panamá ajusta horario en Albrook 

@elmetrodepanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Metro de Panamá informó que este domingo 22 de marzo la estación Albrook abrirá al público a partir de las 12:00 del mediodía, debido a trabajos en curso como parte del proyecto de integración de la Línea 3.

La entidad detalló que actualmente se realizan labores de izaje del nuevo techo en la estación, una fase clave dentro de las adecuaciones necesarias para conectar las líneas del sistema.

Integración del sistema por el Metro de Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elmetrodepanama/status/2034353746264695283?s=20&partner=&hide_thread=false

Estas obras forman parte del proyecto que busca integrar la Línea 1 con la futura Línea 3, lo que permitirá mejorar la conectividad entre distintos puntos de la ciudad y el oeste del país.

Recomendaciones a usuarios

Mientras se desarrollan los trabajos, el Metro recomendó a los usuarios:

  • Tomar previsiones en sus desplazamientos
  • Ajustar sus horarios de viaje durante la mañana del domingo

El resto del sistema operará con normalidad.

En esta nota:
Seguir leyendo

MINSEG destaca heroica labor de agente que protegió a ciudadanos en el Metro de Panamá

Parque Omar permanecerá cerrado temporalmente por abejas africanizadas

ACP anuncia trabajos de mantenimiento en la potabilizadora de Mendoza

Recomendadas

Más Noticias