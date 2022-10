Metro de Panamá informa sobre horario de operación en Fiestas Patrias

Jueves 3 de noviembre: 7:00 a.m. a 10:00 p.m. (Día Nacional - Separación de Panamá de Colombia)

Viernes 4 de noviembre: 5:00 a.m. a 10:00 p.m. (Día de los Símbolos de la Nación)

Sábado 5 de noviembre: 7:00 a.m. a 10:00 p.m. (Día Nacional - Consolidación de la separación de Panamá de Colombia)

El horario regular del Metro de Panamá es de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. de lunes a viernes, los sábados de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.; y de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. los domingos.