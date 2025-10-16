Mi Farma y Mi Receta Digital: las nuevas herramientas tecnológicas de la CSS para modernizar la atención

Mi Farma y Mi Receta Digital: las nuevas herramientas tecnológicas de la CSS.

La Caja de Seguro Social (CSS) implementará, a partir de este mes, dos innovaciones tecnológicas: “Mi Farma Digital” y “ Mi Receta Digital ”, con el objetivo de brindar a los asegurados la posibilidad de verificar la disponibilidad de medicamentos en las farmacias de las instalaciones de salud y recibir sus recetas médicas de forma electrónica.

Con Mi Farma Digital, el paciente podrá consultar en tiempo real el inventario de medicamentos y conocer en qué farmacia hay disponibilidad de su tratamiento y por cuánto tiempo alcanza la cantidad del fármaco en las instalaciones.

Este sistema permitirá un inicio más oportuno de los tratamientos y una mejor calidad de vida para los asegurados, destacó la CSS.

¿Cómo se implementará "Mi Receta Digital"?

Mi Receta Digital tiene como objetivo agilizar el trabajo médico y reforzar la seguridad en la prescripción de tratamientos.

Esta herramienta permitirá que los médicos de la CSS y del sector privado emitan recetas electrónicas, las cuales se enviarán automáticamente a las farmacias institucionales, junto con los diagnósticos e indicaciones necesarias para garantizar la trazabilidad de cada caso.

Una vez recibida la receta, el asegurado podrá acudir a la farmacia de los hospitales o policlínicas de la CSS para retirar los medicamentos.

La entidad informó que actualmente se encuentra en la fase final del registro de los médicos que atienden en las instalaciones de salud, con el fin de que puedan utilizar la plataforma tecnológica y emitir recetas electrónicas.