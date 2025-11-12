MiAmbiente cierra temporalmente Isla Escudo de Veraguas por un año

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que el cierre temporal por un año del Paisaje Protegido Isla Escudo de Veraguas fue decidido tras escuchar a las autoridades comarcales, realizar inspecciones técnicas y analizar informes sobre la situación ambiental del área.
La institución explicó que esta medida tiene como propósito frenar el desorden ambiental, la destrucción de los ecosistemas y las acciones ilegales que amenazan la conservación de esta zona natural protegida.
MiAmbiente ordenó el cierre de Isla Escudo de Veraguas
Durante el periodo de cierre, quedan suspendidas todas las actividades turísticas, recreativas o de cualquier otro tipo que puedan afectar los ecosistemas de la isla. Solo estarán permitidas las acciones científicas y de restauración ambiental orientadas a la recuperación y protección integral del sitio.
MiAmbiente recalcó que no existe ni existirá ningún proceso de privatización en el área protegida, y que las decisiones adoptadas buscan proteger este patrimonio natural irremplazable del Estado panameño.
Asimismo, la institución exhortó a las autoridades comarcales a mantener un diálogo abierto, respetuoso y constructivo, con el objetivo de alcanzar consensos que garanticen la conservación y el cuidado a largo plazo de la Isla Escudo de Veraguas.