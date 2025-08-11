MiAmbiente monitorea tiburones y rayas en Coiba para reforzar su conservación

Un equipo de biólogos y guardaparques del Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) llevó a cabo un monitoreo de tiburones y rayas en el Parque Nacional Coiba, uno de los ecosistemas marinos más importantes de Panamá.

MiAmbiente realizó estudio para proteger la biodiversidad marina

La actividad se realizó mediante el uso de cámaras submarinas, lo que permitió registrar información sobre la diversidad, distribución y comportamiento de estas especies dentro del área protegida.

Los resultados obtenidos serán analizados para el desarrollo de estrategias que fortalezcan la protección de especies amenazadas y mejoren los planes de manejo del parque. El monitoreo contó con el apoyo de la Fundación Natura.