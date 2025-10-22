MiAmbiente rescata cría de ocelote en Barú y la mantiene bajo atención veterinaria

El Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) informó sobre el rescate de una cría de ocelote en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí. De acuerdo con la institución, el felino de aproximadamente tres meses de edad fue atendido por especialistas en fauna silvestre y actualmente permanece bajo observación y monitoreo veterinario.

Línea telefónica de MiAmbiente en caso de hallazgo

El felino, de aproximadamente tres meses, recibió atención médica especializada y se encuentra bajo monitoreo.



MiAmbiente recordó a la ciudadanía que puede reportar el hallazgo o avistamiento de animales silvestres a través de la línea 311 o mediante sus redes sociales oficiales, para garantizar una atención oportuna y segura tanto para las especies como para las personas.

El ocelote (Leopardus pardalis) es una especie protegida en Panamá y cumple un papel importante en el equilibrio ecológico de los ecosistemas boscosos del país.