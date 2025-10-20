MiAmbiente: Tortugas carey nacen en Isla Bastimentos y llegan al mar

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que en el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, en la provincia de Bocas del Toro, decenas de tortugas carey comenzaron su viaje hacia el mar, marcando un importante hito para la conservación de esta especie en peligro crítico de extinción.

"Cada nacimiento es una nueva esperanza para esta especie y un recordatorio del poder de la vida silvestre panameña", destacó MiAmbiente a través de sus canales oficiales.

El evento fue supervisado por guardaparques y biólogos del parque, quienes velan por el cumplimiento de los protocolos de protección de nidos y monitoreo de las crías durante la temporada de anidación.

MiAmbiente celebra el nacimiento de tortugas carey en Isla Bastimentos

En el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, decenas de tortugas carey comienzan su viaje hacia el mar.



La tortuga carey (Eretmochelys imbricata) es una de las especies más amenazadas del planeta, principalmente debido a la pérdida de hábitat, la contaminación marina y la caza ilegal. Panamá forma parte de los convenios internacionales que buscan garantizar su preservación.

MiAmbiente reiteró su compromiso con la conservación marina y llamó a la ciudadanía a proteger las playas de anidación, evitar la contaminación y denunciar cualquier actividad que ponga en riesgo a la fauna silvestre.