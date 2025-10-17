MiAmbiente crea Comité de Arrecifes para proteger coralinos

El Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) formalizó la constitución del Comité de Arrecifes, mediante la Resolución DM-0243-2025 del 24 de junio de 2025, cumpliendo lo establecido en la Ley 304 de 2022, que busca la conservación, protección y restauración de los ecosistemas de arrecifes coralinos en el país.

La creación de este Comité representa un paso decisivo hacia una gestión integrada de los ecosistemas marinos, al reunir a entidades públicas, organizaciones científicas, centros académicos, representantes del turismo, organizaciones ambientales y comunidades indígenas, con el objetivo de preservar la salud de los arrecifes coralinos.

Entre sus funciones, el Comité tendrá la responsabilidad de:

Emitir recomendaciones técnicas para la protección y rehabilitación de los arrecifes y sus especies asociadas.

Vigilar el cumplimiento de la Ley 304 y sus reglamentos.

Coordinar esfuerzos interinstitucionales y multisectoriales en favor de la sostenibilidad marina.

El Comité deberá reunirse al menos dos veces al año y permitirá la participación de personas u organizaciones interesadas, con voz pero sin voto, en la conservación de los arrecifes coralinos.

Durante su conformación, liderada por la Dirección de Costas y Mares de MiAMBIENTE, se realizaron sesiones híbridas de consulta y elección con la sociedad civil, seleccionando a los representantes de los ámbitos científico, turístico, académico y ambiental que hoy integran este espacio de gobernanza marina.