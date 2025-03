Migración aclara sobre regularización de personas que ingresaron irregularmente bajo el PPSH

A través de un comunicado, la entidad aclaró que el Decreto Ejecutivo No. 6 del 11 de marzo de 2025, que regula el PPSH, establece que solo pueden optar por este permiso las personas extranjeras en situación irregular que hayan permanecido en el país por un período no menor a un año, lo cual debe ser verificado mediante su movimiento migratorio y sello de entrada en el pasaporte.

"Queremos aclarar que la información que circula sobre las personas que ingresaron de manera irregular por frontera y que pueden legalizarse bajo el PPSH es falsa", enfatizó Migración.

Asimismo, la entidad reiteró que, según lo estipulado en el Decreto Ley No. 3 del 22 de febrero de 2008 y el Decreto Ejecutivo No. 6 del 11 de marzo de 2025, quienes ingresaron de manera irregular al país no pueden regularizarse bajo esta modalidad.