Migración detecta documento fraudulento a viajero en aeropuerto de Panamá

Un ciudadano brasileño fue detectado por unidades del Servicio Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras presentar un carnet de residencia canadiense fraudulento. De acuerdo con las autoridades, el extranjero fue inadmitido y posteriormente retornado a São Paulo, su lugar de procedencia.

El caso fue detectado durante los procedimientos de verificación de documentos que realiza el personal migratorio en la principal terminal aérea del país. Estas acciones forman parte de los controles de seguridad para evitar el ingreso irregular de personas con documentación falsa o alterada.

Advertencia por Migración

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034299398105055291?s=20&partner=&hide_thread=false Un ciudadano brasileño con carnet de residencia canadiense fraudulento, fue detectado por unidades de @migracionpanama en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, por lo que fue retornado a São Paulo, Brasil.pic.twitter.com/uYOLxCu9ZH — Telemetro Reporta (@TReporta) March 18, 2026

Las autoridades reiteraron que el uso de documentos fraudulentos constituye una violación a las normas migratorias, lo que puede derivar en: