Panamá Nacionales -  18 de marzo de 2026 - 14:08

Migración detecta documento fraudulento a viajero en aeropuerto de Panamá

Un ciudadano brasileño fue detectado en el Aeropuerto de Tocumen con un carnet de residencia canadiense falso y migración lo retorna a su país.

Migración detecta documento fraudulento

Migración detecta documento fraudulento

@migracionpanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un ciudadano brasileño fue detectado por unidades del Servicio Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras presentar un carnet de residencia canadiense fraudulento. De acuerdo con las autoridades, el extranjero fue inadmitido y posteriormente retornado a São Paulo, su lugar de procedencia.

El caso fue detectado durante los procedimientos de verificación de documentos que realiza el personal migratorio en la principal terminal aérea del país. Estas acciones forman parte de los controles de seguridad para evitar el ingreso irregular de personas con documentación falsa o alterada.

Advertencia por Migración

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034299398105055291?s=20&partner=&hide_thread=false

Las autoridades reiteraron que el uso de documentos fraudulentos constituye una violación a las normas migratorias, lo que puede derivar en:

  • Inadmisión inmediata
  • Retorno al país de origen
  • Posibles sanciones
En esta nota:
Seguir leyendo

Panamá expone gestión migratoria en cumbre internacional en México

Parque Omar permanecerá cerrado temporalmente por abejas africanizadas

ACP anuncia trabajos de mantenimiento en la potabilizadora de Mendoza

Recomendadas

Más Noticias