Minera Panamá: Mina en Cerro Quema debe cerrar, asegura el abogado Cortés

"Por lo tanto esa mina debe cerrarse porque está pendiente de prórroga y la ley vigente al día de hoy dice que las prórrogas no se van a conceder", señaló el letrado.

Contratos de concesión vencidos de mina en Cerro Quema

“No hay obras ahora mismo en Cerro Quema, lo que ellos tienen son tres contratos de concesión, se les vencieron y ellos pidieron a tiempo un prórroga para que mantenga viva la mina, la Ley 407 en el Artículo 4 dice que no se van a conceder más prórrogas”, destacó el abogado durante una entrevista al medio.

Para Cortés existe una falta de credibilidad por los poderes del estado e indica que “le estamos diciendo a los que protestan contra la minería metálica que esperamos la sentencia de la Corte, pero la gente no cree, ese es un problema”. Por lo cual señala que el problema principal en el país es la falta de credibilidad, y no sólo en el gobierno o las instituciones, sino que "no creemos ni en el vecino".

De esta manera, el profesional culmina mencionando que “el gobierno nacional debe jugar su papel de gobernar y de buscar medidas de mediación para por ejemplo, abrir los cierres, permitir las protestas pacíficas… aquí todos debemos hacer un llamado a la paz y tratar de buscar soluciones”.