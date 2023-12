MINGOB crea nueva Oficina de Estadística

El ministro Tejada señaló que mediante el análisis de las cifras y datos, precisamente se puede mejorar, corregir, subsanar, al igual que buscar un mejor desarrollo y planteamiento frente al empoderamiento de la mujer no solo en el ámbito laboral; sino también, mejorar las condiciones diarias de los quehaceres de nuestro ministerio.

Mientras que la ministra Herrera dijo que un país que no tenga cifras, es un país que no avanza, al tiempo que resaltó la firma de esta resolución por parte del Mingob. Adicionalmente, señaló que se ha avanzado en establecer los mecanismos de prevención para mujeres víctimas de violencia que ha sido una iniciativa conjunta con todas las instituciones del Estado, que refuerzan el tema de la no violencia contra la mujer.