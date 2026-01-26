Panamá Nacionales -  26 de enero de 2026 - 09:37

Ministerio Público busca a adulto mayor reportado como desaparecido

El Ministerio Público solicita apoyo para ubicar a Sergio Amaya Moreno, de 73 años, reportado como desaparecido. Conoce cómo aportar información.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio Público solicitó el apoyo de la ciudadanía para ubicar a Sergio Amaya Moreno, de 73 años de edad, quien ha sido reportado como desaparecido, según informó la entidad a través de la Sección de Atención Primaria, Cuarta Subregional, correspondiente a Parque Lefevre, Río Abajo y Pueblo Nuevo.

Las autoridades exhortaron a cualquier persona que tenga información que ayude a dar con el paradero del adulto mayor, comunicarse de inmediato a los números habilitados para este caso.

Líneas de contacto:

  • 524-9380
  • 524-9381
  • 511-9365

El Ministerio Público reiteró que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para la ubicación de la persona desaparecida, e instó a la población a compartir la información de manera responsable.

