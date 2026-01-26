Ministerio Público busca a adulto mayor reportado como desaparecido

El Ministerio Público solicitó el apoyo de la ciudadanía para ubicar a Sergio Amaya Moreno, de 73 años de edad, quien ha sido reportado como desaparecido, según informó la entidad a través de la Sección de Atención Primaria, Cuarta Subregional, correspondiente a Parque Lefevre, Río Abajo y Pueblo Nuevo.
Las autoridades exhortaron a cualquier persona que tenga información que ayude a dar con el paradero del adulto mayor, comunicarse de inmediato a los números habilitados para este caso.
Ministerio Público solicita apoyo para ubicar a Sergio Amaya Moreno
Líneas de contacto:
- 524-9380
- 524-9381
- 511-9365
El Ministerio Público reiteró que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para la ubicación de la persona desaparecida, e instó a la población a compartir la información de manera responsable.