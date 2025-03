Ministra Lucy Molinar se refiere a la situación del Colegio Elena Chávez de Piñate.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1900537663045644405&partner=&hide_thread=false La ministra de Educación, Lucy Molinar, señaló que la Escuela Elena Chávez de Pinate ya tendría que estar siendo intervenida, sin embargo, no se ha hecho “por todas las razones del mundo”, hasta porque los pandilleros mandaron un mensaje sobre el uso de la cancha, además de que… pic.twitter.com/SXMmZhpTYl — Telemetro Reporta (@TReporta) March 14, 2025

Asimismo, recalcó que la principal prioridad para esta administración es atender las estructuras educativas sin interferencias políticas

"Ya hemos jugado lo suficiente usando a los estudiantes de escudo para todas las causas políticas que ha habido en este país y quiénes han sido los que han pagado el precio de todas esas aventuras, los estudiantes de escuelas públicas", dijo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1900524196087713820&partner=&hide_thread=false “Tenemos necesidades, sí, hay estructuras que datan de muchos años y que están en las condiciones que todos sabemos, sí, las vamos a atender, pero no permitan que otros intereses se mezclen aquí, porque hay una máxima que para nosotros no es negociable, educación y política no se… pic.twitter.com/xdVIhbDO07 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 14, 2025

Respecto a los presuntos anuncios de paros de labores por parte de los docentes, tras la aprobación en tercer debate del proyecto de reformas a la Caja del Seguro Social (CSS) por la Asamblea Nacional, señaló que esto perjudica a los estudiantes.

"El daño que le hacemos a nuestros estudiantes (con los paros), esta es una generación que viene rota, son niños de la pandemia que necesitan ser atendidos, de una sociedad quebrada donde no hay familia, donde hay carencias, donde la escuela es casi el refugio de muchos niños, o sea, aventurarnos en estas cosas políticas, que además si tuvieran sustento, pero estamos hablando de una ley que no va a matar a nadie, con la que se está intentando salvar la CSS que es de la que depende todo el que se jubile", precisó. "El daño que le hacemos a nuestros estudiantes (con los paros), esta es una generación que viene rota, son niños de la pandemia que necesitan ser atendidos, de una sociedad quebrada donde no hay familia, donde hay carencias, donde la escuela es casi el refugio de muchos niños, o sea, aventurarnos en estas cosas políticas, que además si tuvieran sustento, pero estamos hablando de una ley que no va a matar a nadie, con la que se está intentando salvar la CSS que es de la que depende todo el que se jubile", precisó.