Ministra: Si no hay acuerdo sobre salario mínimo el Gobierno Nacional tomará las decisiones correspondientes

Señaló que en caso de que los sectores no se pongan de acuerdo, corresponderá al Gobierno tomar las decisiones con relación a un posible aumento o no del salario mínimo.

“Lo responsable es que nosotros culminemos este periodo hoy aquí, si no hay acuerdo créeme que el Gobierno Nacional tomará las decisiones correspondientes en función de la realidad del país, la cifra, las estadísticas para nosotros son muy importantes, lo que hemos escuchado durante todas estas sesiones y nosotros vamos a valorar entonces en principio que ellos se puedan poner de acuerdo y que puedan establecernos a nosotros alguna propuesta, escucharemos las propuestas tanto del sector trabajador como del sector de los empleadores y de allí entonces haremos las valoraciones correspondientes, no me atrevería decir desde ya si hay o no un aumento de salario mínimo cuando todavía estamos en la mesa conversando”, expresó.

Agregó que tal y como lo establece la normativa actual, las propuestas y conclusiones sobre el salario mínimo deberán ser presentadas antes del 31 de diciembre.

“Vamos a asumir una posición de acuerdo a lo que ellos nos plantean. Nosotros no hemos determinado ningún monto en estos momentos, nosotros estamos esperando que ellos conversen, si hay acuerdo o no hay acuerdo y si no nosotros tenemos nuestras proyecciones y tenemos cinco escenarios posibles para poder nosotros establecer una propuesta. Nosotros debemos estar presentando tal como lo establece la normativa, antes del 31 de diciembre, una conclusión de no haber acuerdo y de tomar la decisión el Gobierno Nacional como lo hemos planteado”, puntualizó.