Ministra de Trabajo Jackeline Muñoz aborda la reducción de la mora y la reforma laboral

La ministra de Trabajo Jackeline Muñoz, informa que actualmente hay 27,000 contratos registrados bajo la política de reducción de mora, destacando que se sigue ingresando contratos de manera continua a nivel nacional debido a que el proceso no se realiza en línea.

Desafíos en la inserción laboral de los jóvenes

Muñoz aclaró que no es cierto que no haya plazas de empleo disponibles, señalando que se han realizado esfuerzos para crear oportunidades focalizadas. Sin embargo, reconoció que la capacitación tecnológica de los jóvenes no está alineada con las demandas del mercado laboral. En este sentido, se han realizado acercamientos con la ministra de Educación, Lucy Molinar, para revisar la currícula educativa y facilitar la transición de los jóvenes al mercado laboral.

Enfoque inclusivo y sectores focalizados

La ministra también destacó la importancia de generar empleo para sectores focalizados, como personas con discapacidad, subrayando que desde el Ministerio se está impulsando el aula de inserción laboral para este grupo.

Retos en la formalización y reforma de la CSS

Sobre el tema de la informalidad, Muñoz explicó que es un legado de la política de la administración anterior, especialmente en el contexto de la pandemia. En cuanto a la reforma de la CSS, se enfatizó que la propuesta de ley facilitará la inserción de trabajadores informales al sistema, permitiendo que los independientes decidan cómo, cuándo y cuánto pueden cotizar para obtener una pensión.

Muñoz también abordó el tema de la jubilación, afirmando que ya no habrá un techo en las cotizaciones, lo que permitirá a los trabajadores con salarios altos cotizar más. Además, destacó la urgencia de reformar el sistema de maternidad para evitar un colapso en el fondo de pensiones en el futuro.

El presidente de la República también ha señalado que el proyecto de reforma no está escrito en piedra, y que está abierto a modificaciones responsables que garanticen una seguridad social efectiva.