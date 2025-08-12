Panamá Nacionales -

Ministro de Comercio anuncia giras para explicar oportunidades con el Mercosur

El ministro de Comercio, Julio Moltó anunció una gira a nivel nacional para aclarar aspectos sobre la adhesión de Panamá al Mercosur, y las oportunidades de negocio. Las declaraciones se dieron durante la instalación de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, que será presidida por el diputado de Otro Camino, Ernesto Cedeño.