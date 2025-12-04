Panamá Nacionales -

Ministro del MEF y Contralor responden a cuestionamientos sobre traslado de fondos a municipios

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, respondió a los cuestionamientos sobre los mecanismos utilizados para adjudicar más de 6 millones de dólares en fondos extraordinarios a distintos municipios y señaló que legalmente los gobierno locales pueden hacer solicitudes para el traslado de recursos. Por su parte el contralor general, Anel Flores, anunció que van a iniciar los auditos correspondientes, y realizará la misma gestión como en los auxilios económicos.