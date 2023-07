Ministro del MIDA reacciona acerca del costo de los alimentos

"El que no va a los bailes, no se indigne. Yo no he dicho que nadie vaya a bailes y que nadie tome su botella de wiskey. Lo que digo es que, cuando suben los pasajes aéreos, cuando suben los perfumes, todo el mundo sigue bailando, pero cuando sube la comida, quieren entonces apagar la luz y golpear al pobre productor (…) con ese gusto que pagamos el baile, que vamos al concierto, también pagar con gusto la comida", dijo el ministro, reiterando, que los precios no van a bajar.

En comentarios dados esta semana, mencionó, que la población debería ser justa con los gastos de la comida.

"Señores, no seamos injustos, la comida es la vida. Yo puedo dejar de tener reloj, puedo dejar de tener zapatos, pero tengo que comer tres veces".

Estas palabras provocaron distintas críticas acerca de la posición del ministro, ante los costos de rubros en distintos puntos del país.