Ministro Juan Carlos Navarro anuncia auditoría en el área de la minera Cobre Panamá

"Como ustedes saben, la mina está cerrada, hace un mes la visité, hubo una afectación porque se deforestó el área que ocupa la mina. Mensualmente se realiza una rigurosa inspección por parte de personal técnico especializado, quienes realizan pruebas de laboratorio que al momento, dan muestras de que hay una situación estable, donde no hay contaminación adicional en particular. No se ha encontrado contaminación química grave en ninguno de los cuerpos de agua, ni tampoco en el océano”, explicó el ministro", destacó Navarro.

El ministro detalló que el proceso que se llevó a cabo en el sitio consistía en producir el concentrado de cobre sin procesos químicos que no se asocian al cianuro. "No hubo mercurio, no hubo procesos industriales químicos pesados para tratar ese cobre", enfatizo.