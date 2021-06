Ministro de Salud interpone denuncia penal por vacunación clandestina en Coco del Mar

" El día de ayer ocurrieron hechos que tienen al presidente de la República, al vicepresidente y a mí muy molestos... en el momento no podemos decir si eran Pfizer, AstraZeneca, si eran vacunas reales o de dónde venían. No hay una sola empresa privada que haya entregado documentación completa para traer vacunas a Panamá ”, expresó Sucre a su llegada, prometiendo que al final ampliaría sus declaraciones.

Minsa interpone denuncia penal por vacunación clandestina

A los pocos minutos de haber ingresado al recinto, Sucre salió y reiteró que lo que presentó fue una denuncia penal para que el Ministerio Público inicie una investigación "de inmediato con el objuetivo de dar con respuestas que todos queremos tener... queremos que el Ministerio Público nos diga de dónde vino la orden".

El titular de Salud lamentó que actos como este empañen el esfuerzo que se está haciendo contra la pandemia de COVID-19.

“Hay posibilidad de que las vacunas ni siquiera sean reales… esto es tan peligroso que inclusive no sabemos ni siquiera qué es lo que se estaba inyectando, pudiera ser una estafa. Yo quiero pedirle a la población que no se arriesgue a acudir a ningún tipo de vacunación que no esté autorizada por el Ministerio de Salud”, expresó Sucre.

Este hecho fue revelado por la periodista Flor Mizrachi en el diario La Prensa y en entrevista ofrecida a Telemetro Reporta.

Según pudo constatar la periodista, se estaba utilizando dosis de Pfizer y durante el tiempo que estuvo en el lugar, al menos 17 personas fueron vacunadas. Mizrachi destacó que los asistentes eran visiblemente menores de 50 años.

Panamá está en la Fase 2 de su plan de vacunación, inmunizando contra COVID-19 a adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y lactantes, y maestros, para lo cual está utilizando dosis de Pfizer.

Además, el Minsa abrió el uso de la vacuna de AstraZeneca a personas que se registren de forma voluntaria para aplicársela a hombres y mujeres mayores de 30 años.