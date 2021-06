Periodista Flor Mizrachi denuncia vacunación clandestina en Coco del Mar

Tras recibir información de una fuente confidencial, Flor Mizrachi acudió hasta el lugar. Según relata, a su llegada, a las 11:30 a.m., habló con el conserje del edificio, “en el que no es la primera vez que se realiza una jornada como esta”, quien llamó a la persona encargada y le indicó que “en menos de una hora llegaría la persona que vacunaba”.

La periodista detalló que había varios vehículos, y que todos los asistentes, visiblemente menores de 50 años, se quedaban dentro del auto a la espera.

“Como a las 1:57 llegaron los vacunadores. Un señor con un escolta, en un carro no oficial se bajó y subió al edificio. El conserje se acercó a los carros y dijo que esperaran que ya iban a ser llamados”, relató.

Denuncian vacunación clandestina en Coco del Mar

De acuerdo con Flor Mizrachi, las personas “subían de carro en carro, bajaban con las curitas, y esperaban los 15 minutos reglamentarios”.

“Luego bajó una persona para consultar cómo se sentían”, detalló la periodista, quien al consultar de qué vacuna se trataba, se le confirmó que era Pfizer.

“Cuando era mi turno aclaré que no había sido referida por nadie, que solo me enteré y quería vacunarme y me dijeron que estaba bien. Al decir que soy Flor Mizrachi, periodista de La Prensa, me respondieron que todo estaba en orden, que era por amistad y que eran un centro de vacunación igual que el Rommel Fernández”, precisó.

Posteriormente le indicaron que si tenía dudas que se remitiera al Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá.

“Fui con un fotógrafo… el señor que aplicaba la vacuna se puso nervioso y forcejeó, lo sacó del salón y trancó la puerta”.

Flor agregó que logró ver los frascos de vacuna y cómo las personas bajaban con las tarjetas de vacunación del Minsa.