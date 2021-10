Ministro Sucre: Pagos van a ser "para todos los gremios a la vez", no solo para HSMA

Sucre dijo que en la actual administración han pagado más de cinco años de vigencias expiradas y no entiende cómo el personal del Hospital San Miguel Arcángel (HSMA) se mantiene en paro y tildó su actitud de egoísta. "A ellos no les importa si se le paga a los otros compañeros o no, es egoísmo, nosotros no vamos a acceder a pagarle a un hospital", dijo el ministro Sucre.