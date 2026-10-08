MINSA anuncia jornada de bienestar emocional este sábado 10 de octubre: lugar y hora

La información del Ministerio de Salud (MINSA) tiene potencial de tráfico local en Panamá, especialmente por tratarse de una actividad de bienestar emocional que incluye orientación psicológica, vacunación y talleres.
Emotion Parking Vol. 3 por el MINSA en la Tumba Muerto
Para Google Search, recomiendo destacar la fecha, el lugar y los servicios disponibles. Para Google Discover, el enfoque puede centrarse en la jornada de salud mental y las actividades anunciadas.
Aspectos por mejorar: sustituir «iniciará desde» por «iniciará a», evitar repetir «bienestar» y no afirmar que la actividad es gratuita o abierta a todo público sin confirmación oficial.