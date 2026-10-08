Panamá Nacionales -  8 de octubre de 2026 - 15:17

MINSA anuncia jornada de bienestar emocional este sábado 10 de octubre: lugar y hora

El MINSA anuncia Emotion Parking Vol. 3 para el sábado 10 de octubre en Tumba Muerto, con orientación psicológica, vacunación y talleres.

Emotion Parking Vol. 3 por el MINSA en la Tumba Muerto

Emotion Parking Vol. 3 por el MINSA en la Tumba Muerto

@MINSA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La información del Ministerio de Salud (MINSA) tiene potencial de tráfico local en Panamá, especialmente por tratarse de una actividad de bienestar emocional que incluye orientación psicológica, vacunación y talleres.

Emotion Parking Vol. 3 por el MINSA en la Tumba Muerto

Para Google Search, recomiendo destacar la fecha, el lugar y los servicios disponibles. Para Google Discover, el enfoque puede centrarse en la jornada de salud mental y las actividades anunciadas.

Aspectos por mejorar: sustituir «iniciará desde» por «iniciará a», evitar repetir «bienestar» y no afirmar que la actividad es gratuita o abierta a todo público sin confirmación oficial.

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