Minsa: Empresa que construirá Hospital del Niño tiene permiso de utilizar jardines del Santo Tomás

"La empresa irrumpió en los predios del hospital, taló los árboles y bloqueó el acceso. Los jardines del hospital son patrimonio histórico y no pueden ser utilizados para estacionar maquinaria ni almacenar materiales. No sabemos quién ordenó, no fue la dirección médica ni el Patronato del hospital, tenemos conocimiento de que fue el Minsa con orden de Presidencia", señaló el Dr. Juan Carmelo Wong del Hospital Santo Tomás.