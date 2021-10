Minsa realiza cierre de campaña de la Cinta Rosa

Por otro lado, en la feria de salud se ofrecieron otros servicios como la toma de presión arterial, la atención médica general, pediatría, pruebas rápidas de hisopado, promoción de salud y vacunación de niños y adultos.

Además, la directora Salazar se refirió al tema de los contagios por COVID-19 y dijo lo siguiente: "Los números están bajando, la población está respondiendo al autocuidado, no importa la variante lo que venga, si el panameño sigue las medidas de bioseguridad que hasta hoy están vigentes no debe haber problema, si tú ves riego al lugar donde vas, no vayas, no entres a ese lugar, comercio que no cumple lo van a cerrar", expresó.