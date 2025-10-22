Moon Fest 2026 celebra diversidad cultural y deporte en Panamá y Colón

La magia del Moon Fest regresa en 2026 con una edición especial que celebra la diversidad del mundo a través de la cultura, la gastronomía y el deporte. Por primera vez, el festival tendrá una celebración doble, en Ciudad de Panamá y en Colón, llevando su mensaje de unidad e inclusión a nuevos públicos.

Bajo el lema “Una experiencia cultural, gastronómica y deportiva sin fronteras”, el Moon Fest World Cup 2026 se inspira en la Copa Mundial de la FIFA para fomentar el encuentro entre culturas mediante el arte, la gastronomía, la industria creativa y el deporte.

Fechas y sedes:

Sábado 11 de abril – Plaza Mayor de las Ruinas de Panamá Viejo, Ciudad de Panamá – desde las 5:00 p.m.

Sábado 19 de abril – Centro de Arte y Cultura, ciudad de Colón – desde la 1:00 p.m.

Festival de diversidad cultural en Panamá y Colón

image

Organizado por ADN Creativo, el festival fusiona la riqueza cultural ancestral de países como India, Turquía, Indonesia, Marruecos y diversas naciones del mundo árabe presentes en Panamá. Se invita también a otras naciones a compartir su identidad mediante arte, gastronomía, música y deporte, con el fútbol como hilo conductor, en el marco de la celebración del Mundial 2026.

Entre las actividades destacan:

Pabellones culturales y gastronómicos internacionales

Exhibiciones de arte tradicional y bazar oriental

Mercado artesanal

Zona exclusiva LPF, con dinámicas interactivas y presencia de jugadores de la Liga Panameña de Fútbol, incluyendo al emblemático Club Deportivo Árabe Unido de Colón

Objetivo

image

El festival tiene un propósito social, destinando parte de los fondos recaudados a programas de inclusión, educación y apoyo comunitario impulsados por la Fundación Islámica de Panamá.

El Moon Fest World Cup 2026 cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura, el Centro de Arte y Cultura de Colón, la Liga Panameña de Fútbol, Club Unión Árabe de Colón, y diversas organizaciones comprometidas con el desarrollo cultural del país, consolidando esta iniciativa como un evento anual de referencia que impulsa el turismo cultural y sostenible en Panamá.