MOP presenta a residentes detalles de la ampliación de la Vía España

MOP presenta beneficios del proyecto de ampliación de la Vía España

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) sostuvo una reunión informativa con moradores para presentar los detalles del proyecto de ampliación de la Vía España, una iniciativa que busca mejorar la movilidad, fortalecer la infraestructura urbana y recuperar espacios públicos a lo largo de esta importante arteria vial de la ciudad de Panamá.

Durante el encuentro, las autoridades explicaron los principales componentes de la obra y respondieron consultas de los residentes sobre los trabajos previstos.

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Proyecto contempla mejoras urbanas y ambientales

Entre los beneficios anunciados destaca la creación de nuevas áreas verdes y la siembra de aproximadamente 2,000 árboles, con el propósito de mejorar el entorno urbano y contribuir a la sostenibilidad ambiental de la zona.

Asimismo, el proyecto incluye la construcción y adecuación de aceras accesibles para garantizar una mejor movilidad peatonal y facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad y adultos mayores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MOPPma/status/2066693698469904832?s=20&partner=&hide_thread=false Durante una reunión informativa sobre el proyecto de ampliación de la Vía España, se presentaron los beneficios de esta obra, que contempla nuevas áreas verdes, la siembra de 2,000 árboles, aceras accesibles y obras de drenaje para eliminar las inundaciones. pic.twitter.com/JAkKMOkPeq — Ministerio de Obras Públicas de Panamá (@MOPPma) June 16, 2026

Obras de drenaje buscan eliminar inundaciones

Las autoridades señalaron que uno de los componentes más importantes del proyecto será la ejecución de obras de drenaje pluvial destinadas a reducir y eliminar los problemas de inundaciones que históricamente afectan diversos sectores de la Vía España durante la temporada lluviosa.

Estas intervenciones buscan mejorar la capacidad de evacuación de las aguas y aumentar la seguridad para conductores y peatones.

Carriles exclusivos para Mi Bus

La ampliación también contempla la incorporación de carriles exclusivos para el sistema de transporte público Mi Bus, lo que permitirá optimizar los tiempos de traslado y mejorar la eficiencia del servicio.

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Adicionalmente, se construirán nuevas estaciones para fortalecer la conectividad y brindar mejores condiciones a los usuarios del transporte colectivo.

Soterrarán redes eléctricas y de telecomunicaciones

Como parte de la modernización del corredor vial, el proyecto incluye el soterramiento de las redes eléctricas y de telecomunicaciones.

Esta medida busca mejorar la imagen urbana, reducir riesgos asociados a las infraestructuras aéreas y aumentar la confiabilidad de los servicios públicos.

MOP mantiene diálogo con la comunidad

El Ministerio de Obras Públicas destacó la importancia de mantener una comunicación constante con los residentes y usuarios de la zona durante las distintas etapas del proyecto.

Las autoridades indicaron que continuarán desarrollando reuniones informativas para mantener a la comunidad actualizada sobre el avance de esta obra, considerada una de las intervenciones urbanas más importantes previstas para la capital.