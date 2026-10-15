Moradores de edificios en Santa Ana protestan por inmueble en mal estado

Residentes de los edificios Rod Carew y 19 de Santa Rita, ubicados en la calle 17 del corregimiento de Santa Ana, protestaron este jueves para denunciar las malas condiciones de las estructuras y exigir una respuesta de las autoridades.

Moradores denuncian el deterioro de los edificios

Los residentes aseguran que el deterioro de los inmuebles representa un peligro constante para sus vidas. Entre las afectaciones mencionan la caída de losas, balcones en mal estado y escaleras deterioradas que dificultan el tránsito seguro de quienes habitan en estos edificios.

Mónica, residentes y fundadora del edificio, que tiene más de 40 años de existencia, señaló que desde 2016 el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) realizó una inspección y advirtió que la estructura era inhabitable.

La moradora también indicó que, durante el terremoto registrado el pasado viernes 9 de octubre, sintieron cómo el edificio se estremeció con mayor intensidad, lo que aumentó la preocupación de las familias.

“Es una falta de sensibilidad humana por parte del Gobierno”, expresó, al cuestionar la falta de respuestas ante la situación que enfrentan.

Mónica residente y fundadora del edificio. TReporta

Moradores exigen evaluación y soluciones para los edificios

Los ciudadanos solicitan la presencia de Sinaproc y del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) para que evalúen las condiciones de los edificios y determinen qué medidas deben adoptarse.

Aunque aseguran estar dispuestos a pagar por una solución, los residentes afirman que continúan viviendo con temor e incertidumbre, por lo que reiteran su llamado a las autoridades para que atiendan el caso y brinden respuestas concretas.